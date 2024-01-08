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NBA》詹皇25分8籃板7助攻領軍！湖人洛城內戰險勝快艇中止4連敗

2024/01/08 14:02

詹姆斯與P.喬治。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日在主場與快艇上演洛城內戰，靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍下全場最高的25分，加上A.戴維斯（Anthony Davis）挹注22分10籃板帶領下，湖人以106：103險勝快艇，中止4連敗低潮。

39歲詹姆斯依舊寶刀未老，上半場10投6中就豪取14分，還抓下7個籃板。而快艇先發三星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George ）與哈登（James Harden）命中率皆不是太理想，但靠著中鋒祖巴克（Ivica Zubac）拿下14分，快艇半場打完以53：49暫時領先。

然而易籃後戰況風雲變色，湖人一度打出一波8：0攻勢將比分超前，即便P.喬治單節6投4中攻下10分，但湖人穩扎穩打，單節打出32：24，反倒以21：77逆轉進入決勝節。即使快艇曾將比分追近至僅剩1分落後，但最後N.鮑威爾（Norman Powell）最後一擊追平三分球沒進，湖人驚險收下勝利。

湖人中止近期4連敗，詹姆斯19投11中攻下25分8籃板7助攻，A.戴維斯15投10中貢獻22分10籃板3抄截1阻攻，普林斯（Taurean Prince）與D.羅素（D'Angelo Russell ）各拿下13分。

快艇強大的進攻效率此役嚴重當機，團隊命中率低迷，投籃命中率僅39.6%，也中斷近期5連勝。祖巴克與P.喬治各攻下22分，雷納德與哈登進帳15分，N.鮑威爾14分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）上半場表現尤佳，但下半場也熄火，拿下7分3助攻。

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