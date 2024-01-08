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中職》獅隊想簽回5人只留住1人 21歲火球男也因「別隊條件更好」離開

2024/01/08 13:29

林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天在亞太棒球村成棒副球場開訓，在集合一開始先歡迎新朋友郭俊麟的到來，只是獅隊今年想簽回的5名球員中目前只確定留下1人，包括總教練林岳平昨天才得知21歲投手劉志宏也要離隊，今天劉志宏和傳出轉隊消息的鄭鎧文、江國謙都未出席開訓。

獅隊在去年季後將13名球員放在60人保留名單之外，但當中高國慶今年轉任二軍首席教練，李丞齡、蔡鉦宇和江亮緯已先後申請任意引退，謝修詮則到台鋼雄鷹擔任日文翻譯。獅隊原本預計簽回的5人中，鄭鎧文、江國謙、江亮緯、劉志宏都在名單中，但除了江亮緯已向球團表達因家庭因素決定離隊，鄭鎧文和江國謙則分別有機會被味全龍和富邦悍將網留，昨天又傳出劉志宏也可望被中信兄弟網羅，因此獅隊只確定簽回22歲投手林原裕。

「餅總」林岳平今天被問及此事時，也坦言：「我自己也有思考到為何是這樣子，也有可能其他球隊給選手的一些待遇或條件優於我們，這也是市場上一個競爭嘛，這些選手要擺在60人名單外，就會有風險在。」餅總也祝福這些將轉隊的球員在新的環境中，都能得到他們想要的表現。

談到2021年選秀第3指名入隊的188公分左投劉志宏，餅總表示自己也是昨天才得知他將離隊的消息，「我們當時的評估，是他去年才動完韌帶置換手術，今年幫助球隊投球的機會不大，所以擺在60人名單外，後來我們是希望簽回，利用時間去培養他。」只是餅總透露，目前得知劉志宏已經和中信兄弟有了默契，可能會獲複數年合約網羅，他也坦言：「別的球隊開出比我們更好的條件，選手需要的就是條件和空間嘛。」

劉志宏。（資料照，記者龔乃玠攝）

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