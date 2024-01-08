中職》想簽回的留不住 獅想網羅的前味全龍投手也決定「轉換跑道」

羅國華。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天展開第一階段訓練，全隊移師新的訓練場地亞太棒球村成棒副球場也展現新氣象，只是目前球隊在補強投手新血環節上遇到一些阻礙，領隊蘇泰安透露，原本有意想網羅其他球隊戰力外的投手，但昨天得知他想要轉換跑道，因此只能再另尋好手。據了解，這名投手就是味全龍去年季後放在60人名單外的31歲右投羅國華。

獅隊今天上午9點開訓，練習前也進行簡單的拜拜儀式，祈求一切平安。蘇泰安除了到場向全隊打氣，也向媒體介紹今年獅隊向亞太棒球村成棒副球場租借為期兩個月進行春訓，除了有副球場供守備訓練，還有室內外打擊場、牛棚區，讓球員得到更完整的訓練場所。

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只是獅隊除了原本有意簽回的鄭鎧文、江國謙和劉志宏都相繼獲其他球隊延攬，自己原本想延攬前龍隊投手羅國華也出師不利。蘇泰安在受訪時並未提及投手名字，只表示：「其實這位投手，我們剛好到昨晚追蹤的結果，了解到他想要轉換跑道。」

總教練林岳平則表示，現階段向其他球隊的戰力補強是以投手為主，也不會去考量要補強多少人，「就看還有沒有可以提升戰力，去補足不管一軍二軍的戰力。」由於各隊戰力外的投手人才有限，餅總也知道並不多，他也含蓄笑說：「就看還有沒有願意的。」

獅隊練習前進行簡單的拜拜儀式。（統一獅提供）

林岳平。（記者李惠洲攝）

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