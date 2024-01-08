中職》統一獅進駐亞太成棒副球場 架設運科儀器輔助訓練（圖輯）

亞太棒球村成棒副球場。（記者李惠洲攝）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天在亞太成棒副球場展開春訓，在室內練習場和內野練習場進行第一波訓練，同時架設運科儀器輔助，《自由體育》帶領讀者一窺迎接新氣象的「南霸天」春訓。

亞太棒球村室內外投打練習場。（記者李惠洲攝）

獅隊在亞太棒球村成棒副球場開訓。（記者李惠洲攝）

獅隊在亞太棒球村成棒副球場開訓。（記者李惠洲攝）

獅隊在亞太棒球村成棒副球場開訓。（記者李惠洲攝）

室內練習場。（記者李惠洲攝）

古林睿煬練投。（記者李惠洲攝）

古林睿煬練投。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

統一獅引進棒球運科系統，來測量每位選手的生物力學、身體控制、肌肉連結、數據分析。（記者李惠洲攝）

胡智爲練投。（記者李惠洲攝）

胡智爲。（記者李惠洲攝）

林岳平總教練與廠商檢視討論此系統操作運用。（記者李惠洲攝）

林岳平總教練與廠商檢視討論此系統操作運用。（記者李惠洲攝）

林安可做運科測量。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法