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中職》「人生都在獅子過」 郭俊麟報到後故事說不完

2024/01/08 14:23

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管身上穿的是向隊友借來的球衣，31歲的郭俊麟今天穿上統一獅球衣亮相顯得毫無違和感，他也從自我介紹開始就很有哏，「因為我不知道要說自己是從富邦，還是從台鋼過來，就兩隊都講，才不失禮。」他除了自曝在國中時就當過胡智爲的捕手，也對總教練林岳平在亞洲職棒大賽先發很有印象，更對即將到來的「雙獅會」覺得格外有感，總之有一籮筐的故事說不完。

去年還穿著富邦悍將球衣的郭俊麟，是在年底台鋼擴編選秀被挑走，結果才穿了一天台鋼球衣拍形象照，就得知自己被交易至統一獅的消息，也讓他覺得人生真奇妙。因此今天在開訓前集合時的自我介紹環節，郭俊麟就表示：「我是從富邦被台鋼挑走，再從台鋼被交易過來的郭俊麟...」

郭俊麟也選擇被交易到台鋼的江承諺背號16號，但由於球衣還沒做好，他今天是穿隊友李承鴻的86號球衣。他還笑說，其實自己也滿想收集台鋼球衣的，「因為我除了有富邦球衣，還有之前到樂天自培時的球衣，如果台鋼領隊願意送我一件球衣當紀念，我會滿想收藏的。」

郭俊麟加入獅隊大家庭後，開朗的個性也讓他一加入就有不少人來跟自己講話，還透露跟小自己兩屆的西苑學弟胡智爲曾是投捕搭檔，「我國中時還是捕手，那時我國三，胡智爲國一，我是他的捕手。」對於跟「餅總」林岳平的交集，郭俊麟表示並不多，印象最深的就是「火球餅」當年在亞洲職棒大賽先發登板，他自己當時只是個國中生。

下月中旬登場的「雙獅會」更讓郭俊麟覺得奇妙，因為5年前的首次統一獅和西武獅「雙獅會」，自己還代表西武先發登板，「人生都在獅子過，還不錯，獅子開啟我的生涯（指西武獅），也不知道會不會在這裡待到職業生涯結束，就看自己的表現。」

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

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