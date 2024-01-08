中職》「雙獅會」名單敲定3分之2 餅總盤算在日本展開今年第1場對外賽

林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天在亞太棒球村開訓，全隊在新的訓練場地顯得士氣高昂，而對於下月中旬要前進日本高知的「雙獅會」交流賽，「餅總」林岳平也已敲定3分之2的人選，且預計在日本展開今年第1場春訓對外賽，而在國內公辦熱身賽之前，已排好至少15場比賽。

「簡單講，外野三帥一定會去，他們是球隊的看板。」餅總在對媒體提到「雙獅會」的陣容時，先把陳傑憲、蘇智傑和林安可「外野三帥」推出來，表示下週可望敲定26人名單，目前則已確定17人。投手還包括古林睿煬、林詔恩、姚杰宏、尹柏淮、辛俊昇跟楊孟沅，捕手陳重羽，內野手何恆佑、林靖凱、黃勇傳、林培緯、陳重廷，「外野還多一個（邱）智呈，這樣總共16人，然後郭俊麟也會確定，所以目前17人。」餅總一邊數著人數，一邊向媒體表示。

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此外，餅總還計畫在2月農曆年過後，到3月公辦熱身賽之前，都採「以賽代訓」的方式，他表示，在農曆年過後，就會安排隊內紅白賽，然後在2月18日去日本後會安排3場比賽，「第1場對社會人、第2場對韓華鷹、第3場對西武獅，然後回台後也會在2月27、28日對韓職SSG，以及和培證英雄等隊交流，在聯盟熱身賽前，目前就已規畫至少15場比賽。」

林安可。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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