羽球》第一次排名賽9日登場 戚又仁、廖倬甫等人拚國手資格

戚又仁、廖倬甫。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024年度首場羽球賽事，第一次全國羽球排名賽9日起至下週四（1/18）於台北體育館登場，排名賽為台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一管道，而本次甲組球員的最終成績，將成為2024巴黎奧運會培訓隊遴選依據，選手們各個努力奮鬥、爭取晉級機會。

台灣羽壇在2023年創下佳績，除了青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少羽球好手的世界排名也都大躍進，也連帶吸引了羽球選手們前來挑戰甲組資格。

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今年一排賽總參賽人數逼近2000人，超過上千名乙組選手參戰，甲組賽事更是吸引不少知名選手們前來爭取奧運培訓隊資格，包含王柏崴、戚又仁、黃郁豈、黃品銜、陳紀廷、郭冠麟、廖倬甫、洪毅婷、邱品蒨、黃宥薰、許雅晴／林琬清、林筱閔／胡綾芳、邱相榤／林筱閔、柏禮維／張淨惠等優秀好手們，都將背水一戰爭奪2024巴黎奧運資格。

排名賽是羽球選手年度重要的賽事，羽協為此邀請多家媒體提供直播，包含博斯體育無限二台電視台、動滋Sports Youtube，都能看到1/14甲組決賽的全程轉播，達克運動Youtube則是提供1/12、14、17、18四日四場地的直播（https://reurl.cc/149qAQ），讓觀眾們藉由多種平台收看這場羽球盛事。

為了服務廣大的球迷朋友，羽協提供即時比分系統（ https://mylivescore.psee.io/5hjg3q ），讓無法到場支持的觀眾們掌握最新戰況，隨時隨地都能更新最新消息。

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