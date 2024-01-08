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羽球》贊助戴資穎、致力推廣羽球 VICTOR創辦人陳登立辭世享壽89歲

2024/01/08 15:21

勝利體育今天透過聲明表示，創辦人陳登立辭世。（取自臉書）

〔記者粘藐云／台北報導〕VICTOR勝利體育今天透過聲明表示，創辦人陳登立於4日安詳離世，享壽89歲。陳登立熱愛羽球並創立國際羽球運動品牌VICTOR，一生致力於羽球推廣，旗下最知名的球星為台灣羽球一姐戴資穎，聲明內表示，「VICTOR 不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物。」

VICTOR 勝利體育聲明全文如下：

敬愛的 VICTOR 勝利體育事業創辦人陳登立，於2024年1月4日在家屬陪伴下安詳離世，享壽89歲。

陳登立創辦人1935年出生於彰化，憑藉對羽球的熱忱與獨具慧眼，1968年創辦「勝利羽球社」。50多年來，陳創辦人秉持實踐及勇於嘗試的信念，投入羽球產品研發及革新， 一步步帶領 VICTOR 走向世界，成為享譽國際的羽球領導品牌。

「這50多年來，我把我的全部都奉獻給了羽球，我非常快樂且滿足。」從熱愛羽球到成立品牌，陳創辦人一生皆致力於推動羽球發展，VICTOR 不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物。

未來 VICTOR 會持續遵循並發揚陳創辦人的精神，以專業嚴謹的態度為羽球運動傾注全力。

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