中職》Kevin的條件比張育成還好！高國慶改當教練後的第一個感嘆

高國慶（右）。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕45歲的「大學長」高國慶今天首次以統一獅二軍首席教練身分亮相，他自認去年用了1年時間準備，對於教練身分的轉換已經習慣，而聽到原本協助調整心態的鄭鎧文決定離隊，也不免發出感嘆：「他是有天份的選手，只是在心理上還沒開竅，不然他的條件比張育成還好。」

從2003年中職季後選秀在第4輪被統一獅挑走，高國慶就靠著嚴格的自我要求度過20年職業球員生涯，「我也算是很後面順位進來的球員，但我從來不信這個東西（指順位），有多少前面被選進的選手被淘汰，這個環境是比後天的努力，而不是先天的條件。」去年在二軍蹲了一整季，高國慶就已做好今年會有身分轉換的心理準備，因此今天以教練身分亮相也不覺得不適應，只是對於亞太棒球村的訓練場地很陌生，「一進來就問休息室在哪裡?」

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上工第一天，高國慶就講清楚自己對待球員的方式，就是要公平，「我不會因為球員條件特別好，就對他特別關注，因為球員如果不從我身上挖東西，我也不會特別給他。」他透露自己在球員時代就遇過會對球員差別待遇的教練，「像這種教練，10個球員有8個都不會喜歡，我也不希望當這種教練。」

高國慶認為，球員必須為自己負責，「你當教練愈想幫選手負責任的話，這個選手就完蛋了。」他認為教練可以盡量幫助球員解決問題，同時也要協助他們心智上的提升。

像是有望轉往味全龍的鄭鎧文，高國慶就認為他還沒有開竅，自己也坦言原本想轉任教練後，希望能幫助他突破心魔，「我在這裡20年，看得出誰有天份，只是Kevin是到職棒中期還沒開竅的球員，這種球員有可能要拉比較長，但一開竅起來不得了。」高國慶講到這裡還用張育成來形容，並指出鄭鎧文的條件比張育成還要好，「但張育成就是還沒進職業就已經開竅的選手，他已經心理和技術都到位。」

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