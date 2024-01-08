NBA》勇士小將交易案箭在弦上？ 隨隊記者：嘴綠回歸成潛在因素

格林與庫明加。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場被暴龍以133：118痛宰，陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）再度沒有投進三分球僅得到9分，《NBC Sports》記者波爾（Monte Poole）便點出，此戰失利有可能會促使球隊加速決定是否要交易庫明加（Jonathan Kuminga）。

波爾撰文指出，庫明加是勇士陣中最有價值的交易籌碼，年僅21歲，是很優秀的防守者，同時也具有勁爆體能，且還在跑新秀合約，最後一年年薪約760萬美元，而勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）與總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）將在交易大限，也就是美國時間2月8日前決定是否將他交易出去。

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目前一位潛在的交易目標是暴龍明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam），這位29歲，兩度入選明星賽的大前鋒，目前在合約他最後一個球季，年薪為3790萬美元，且即將成為非受限自由球員。

此外，波爾點出另一個可能促使勇士進行交易的潛在要素是「嘴綠」格林（Draymond Green）的回歸。勇士目前仍會持續維持著柯瑞、湯普森（Klay Thompson）與格林的奪冠核心，多個消息指出，勇士並不打算拆開三人。

格林被認為有機會在接下來的10天左右回歸先發，邏輯上來說他將會取代庫明加擔任先發球員，因為在格林缺陣時就是由庫明加頂替他的位置。

但如此一來庫明加的定位就會被動搖，波爾點出許多問號，那就是庫明加要去板凳？還是擔任小前鋒，這個總教練柯爾（Steve Kerr）始終不願意做出的決定？此外，庫明加能否與威金斯（Andrew Wiggins）好好搭檔，又是另一個問號。

數據顯示，庫明加與威金斯兩人同場搭配的表現並不好，柯爾也曾指出，兩人沒有辦法真正地聯繫在一起，而且整季都不太好，但他們正在嘗試。在談到庫明加與格林時，柯爾則表示，他認為讓兩人在場上並不會是什麼問題，「我認為他們可以共存得很好。但挑戰是，當兩人都在場時，你會有很多其他人不會上場。」、「現在看起來當格林回來時就會陷入困難的僵局。」

先前有消息指出，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）與庫明加的關係緊密，波爾也透露，拉寇伯迫切想要庫明加成為明星球員，就像他想要威斯曼（James Wiseman）能夠發展成基石等級的長人一樣。勇士管理階層認為應該要給庫明加一切機會，主因是不要再讓球團陷入不斷淘汰首輪樂透新秀的循環當中。

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