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MiLB》匹茲堡海盜3選手 赴美前携手台灣小球員、共創基層棒球夢

2024/01/08 16:37

三位球員發放球衣球帽。（匹茲堡海盜隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕匹茲堡海盜隊球員再次展現對台灣基層棒球的熱情，陣中3位台灣球員鄭宗哲、陳柏毓和張弘稜於2023年捐贈球具回饋母校後，前天再度來到大仁國小走訪基層，與小海盜社區棒球及大仁國小少棒隊的球員共度一日棒球營。

在休賽季密集的訓練計畫中，陳柏毓和張弘稜於昨赴美前往海盜訓練基地參與投手訓練營，備戰即將展開的2024球季。為了與小球員們共度難得的時光，三位球員特地選在出國前夕舉辦棒球營，分享他們的旅美訓練心得。

陳柏毓說：「很開心能夠連續兩年回到台灣，與台灣年輕的球員交流。希望這樣的活動能夠持續下去，成為我們每年回台的一個重要環節。」

張弘稜則強調這次活動是一個互相學習的機會，「和小朋友分享訓練心得的同時，也是檢視自己在美國學習成果的機會，所以也謝謝今天來參加的小球員們。」

今年正式進入大聯盟40人名單的鄭宗哲鼓勵小球員們持續挑戰自我，「藉著這個機會讓他們更加了解美國職棒、認識海盜隊，希望能給他們一個夢想、一個努力的目標，有一天他們也有機會在這個舞台上打球。」

匹茲堡海盜球團球探部環太平洋區總監江睿彥表示，「匹茲堡海盜隊致力於球員全人格的發展教育，不僅專注於棒球技術，更強調球員的人格養成與社會回饋。我們期望球員不僅在球場上有所表現，退役後也能在棒球產業或其他領域繼續發光發熱。」

曾效力於匹茲堡海盜隊的洪聖欽，是台中小海盜社區棒球隊的創辦人。擁有超過10年的職業球員資歷，在返台後陸續效力於中職Lamigo桃猿以及富邦悍將兩支球隊，也曾代表中華隊為國爭光。卸下球員身份後，繼續以不同的角色在棒球產業上做出貢獻，培育更多未來台灣的棒球幼苗，展現了匹茲堡海盜隊對球員全人格養成的成功成果。

這場活動不僅僅是一場基層棒球的交流，更是匹茲堡海盜隊旅美的台將們，為台灣小球員們開啟一扇通往夢想的門。

三位球員與小球員合影。（匹茲堡海盜隊提供）

全體合影。（匹茲堡海盜隊提供）

張弘稜。（匹茲堡海盜隊提供）

陳柏毓。（匹茲堡海盜隊提供）

鄭宗哲。（匹茲堡海盜隊提供）

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