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MLB》洋基傳找回10年舊愛！ 新任助理打教還與重砲索托共事過

2024/01/08 18:15

羅斯勒與索托。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》指出，洋基將聘請前大都會的打擊教練羅斯勒（Pat Roessler），來擔任球隊新任打擊教練羅森（James Rowson）的助理。

羅斯勒在2005年到2014年就待在洋基隊體系負責球員發展長達10年，在2015年到2017年他轉戰大都會擔任助理打擊教練，2018年升任打擊教練，在2020年賽季他轉戰華盛頓國民，擔任球隊的助理打擊教練直到2023年，在國民隊期間他也與洋基新重砲手索托（Juan Soto）有共事經驗。

羅斯勒預計將與戴克斯（Casey Dykes）兩人一同擔任羅森的助理，協助去年球季積弱不振的洋基打線。不過目前這項消息僅由《紐約郵報》證實，球團官方還尚未正式宣布聘用羅斯勒。

洋基隊上季的打擊教練為勞森（Dillon Lawson），助理打擊教練則是戴克斯（Casey Dykes）與威爾克森（Brad Wilkerson），不過勞森在明星賽後就因為球隊糟糕的打擊表現被炒魷魚，改由前明星一壘手凱西（Sean Casey）接任，不過凱希在賽季結束後因為家庭因素，選擇離開球團，洋基也在11月聘請羅森做為新賽季的打擊教練。

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