MLB》大谷翔平與道奇捐款賑災 南韓學者卻不滿這一點抗議了！

南韓學者徐坰德對道奇發布的新聞稿表示不滿並將其標註紅線。（圖片取自徐坰德IG）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本石川縣能登半島在元旦發生芮氏規模7.6強震「令和6年能登半島地震」，目前已知造成石川縣境內至少168死565傷，失聯人數323人，先前道奇隊二刀流球星大谷翔平宣布與道奇球團和母企業集團宣布捐贈災民100萬美元善舉，不過8日時南韓學者卻對該稿件中涉及的國土爭議表達不滿。

南韓誠信女子大學客座教授徐坰德（서경덕）在自己的IG上提到，道奇與大谷翔平捐款的貼文當中使用日本海（Sea of Japan），讓很多洛杉磯道奇的韓裔球迷感到憤怒，並向他提供了相關的消息。徐坰德指出，即使日本發生地震，道奇招牌球星大谷翔平是日本人，但只寫日本政府聲稱的日本海，而不是東海（East Sea）是錯誤的。

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徐坰德表示，大谷翔平日文版本的聲名中並沒有使用日本海的名稱，但在（道奇隊發布的）英文版卻是使用日本海（Sea of Japan），他指出在2000年間，日本與南韓間的海名一直以來都被叫東海，他也因此向道奇球團發函抗議。

貼文中徐坰德提到，在去年舉行的世界棒球經典賽（WBC），大聯盟的網站地圖也曾使用過日本海，當時他便向大聯盟抗議後刪除。徐坰德指出他在未來還是會持續向全球推動這項運動，要把全世界拼成日本海的錯誤改成東海。

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