NBA》柯林斯被擺上貨架 名記者：爵士極有可能發動交易

柯林斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據NBA消息人士指出，柯林斯（John Collins）早已被爵士隊擺上貨架好一陣子，且正持續探索交易的可能性。

儘管爵士是在去年夏天才交易過來柯林斯，但他在鹽湖城的身手似乎大不如前，甚至被管理層以「灰心」來形容柯林斯在隊內攻防兩端的無力。柯林斯本季場均雖仍能拿到尚可的13.7分、7.8籃板，投籃命中率47.6%，三分命中率37.3%也遠高於上季29.2%，不過隨著一場比賽只能送出0.8次助攻的情況下還帶有1.5次失誤，以及柯林斯上場時球隊的每百回合淨勝分達到-12.8。相比不在場時球隊淨勝分來到4.8，差距如此之大也為全隊輪替陣容最差。

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去年交易大限前，爵士就曾發動三方交易，將隊上主力輪換球員康利（Mike Conley）、畢斯利（Malik Beasley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）送至他隊，伴隨著爵士目前位居西部第12的戰績以及柯林斯身上價值約2650萬美元的大約，名記者史坦（Marc Stein）認為爵士高層非常有機會在2月8號交易大限前發動交易。

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