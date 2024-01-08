晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯林斯被擺上貨架 名記者：爵士極有可能發動交易

2024/01/08 21:15

柯林斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據NBA消息人士指出，柯林斯（John Collins）早已被爵士隊擺上貨架好一陣子，且正持續探索交易的可能性。

儘管爵士是在去年夏天才交易過來柯林斯，但他在鹽湖城的身手似乎大不如前，甚至被管理層以「灰心」來形容柯林斯在隊內攻防兩端的無力。柯林斯本季場均雖仍能拿到尚可的13.7分、7.8籃板，投籃命中率47.6%，三分命中率37.3%也遠高於上季29.2%，不過隨著一場比賽只能送出0.8次助攻的情況下還帶有1.5次失誤，以及柯林斯上場時球隊的每百回合淨勝分達到-12.8。相比不在場時球隊淨勝分來到4.8，差距如此之大也為全隊輪替陣容最差。

去年交易大限前，爵士就曾發動三方交易，將隊上主力輪換球員康利（Mike Conley）、畢斯利（Malik Beasley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）送至他隊，伴隨著爵士目前位居西部第12的戰績以及柯林斯身上價值約2650萬美元的大約，名記者史坦（Marc Stein）認為爵士高層非常有機會在2月8號交易大限前發動交易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。