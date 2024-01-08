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中職》獅隊共13人離隊或轉隊 陳傑憲很有感觸

2024/01/08 21:36

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今天在亞太棒球村開訓，但目前61名本土球員的陣容，其實是多達13名球員離隊或轉隊的結果，包括轉戰台鋼雄鷹的江承諺和施子謙，以及可望轉效味全龍的鄭鎧文，或是申請任意引退的李丞齡、江亮緯等人。陳傑憲面對一下子少了這麼多隊友的狀況也格外有感，「感觸比較深啦，有些隊友是我剛進來球隊時一起打拚的，但也不可否認這就是職業的環境。」

獅隊去年將13人放在60人保留名單之外，當中除了今年轉任二軍首席教練的高國慶，只有投手林原裕1人留下，等於有11名球員離隊或轉隊，其中包括獅隊想簽回的鄭鎧文、江國謙和劉志宏都將轉披別隊戰袍。再算進去年季後被台鋼擴編選秀挑走的施子謙，以及後來被交易至台鋼的江承諺，獅隊今天的開訓陣容就足足少了13人，唯一新面孔是從台鋼交易過來的郭俊麟。

郭俊麟。（記者李惠洲攝）

今年獅隊隊長尚未改選，陳傑憲今天仍以隊長身分發言，他對於10多名隊友離開的現狀很有感觸，但也知道這就是職業的現實，「每個選手進來，就要抱著如何去跟別人競爭，然後維持自己的身體和技術，因為如果幾年沒打出成績，就有可能離開職場。」他認為，有進有出才是正常的，球隊當然必須這樣，才有辦法經營，「關於去留，選手不能決定，但能做的就是把自己維持好。」

陳傑憲對於鄭鎧文的離隊最感慨，「Kevin早我一年進來，我進來時，他就帶我認識環境，可能就是透濄他，才讓我快點熟悉這個環境。」只是鄭鎧文不像有些隊友是沒有職棒舞台，而是有機會轉隊再出發，陳傑憲也說：「我當然希望他能夠繼續打球，因為他不只這樣。」

面對有些同期戰友已經離開職棒，昨天滿30歲的陳傑憲也有了危機意識，「年輕人進步的速度很快，也讓我有在想這個問題，必須要保有競爭力。」

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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