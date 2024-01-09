NBA》前勇士冠軍總裁有新工作！ 斜槓NFL助華盛頓司令重組

邁爾斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL華盛頓司令隊本季表現不佳僅拿下4勝13敗，球團選擇開除總教頭里維拉（Ron Rivera），此外還聘請前NBA勇士冠軍總管邁爾斯（Bob Myers），以及前明尼蘇達維京人總管史皮爾曼（Rick Spielman）來幫助球隊。

根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）以及沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）聯合報導指出，華盛頓司令老闆哈里斯（Josh Harris）聘請邁爾斯以及史皮爾曼兩位知名運動界的總管，來幫助球隊找尋新任總教練，以及美足事務部的營運總裁。

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里維拉在2020年加入司令隊，他不僅對於美足事務有著最終的決定權，同時也能決定球團的管理階層。首個賽季司令隊拿下7勝9敗排在國聯東區龍頭，不過在外卡輸給坦帕灣海盜，隨後的三個賽季司令隊分別拿下7勝10敗（分區第三）、8勝8敗（分區墊底）、4勝13敗（分區墊底）表現不佳。

司令隊老闆哈里斯在聲明當中感謝里維拉過去的辛勞，但因為本賽季成績不佳，因此表示管理階層與戰略上的轉變是必須的，為了達成拿下超級盃的目標，球隊還有很多事情要做，首先就是要打造一個強大球團的基礎，由行業中最棒、最有才華的人來帶領。

邁爾斯是勇士隊4冠王朝的主要推手，現在擔任《ESPN》的NBA分析師，而史皮爾曼擁有30年的NFL高階主管經歷，兩人現在將為哈里斯以及其合夥人瑞爾斯（Mitchell Rales）、魔術強森（Magic Johnson）、布里澤（David Blitzer）等人進行合作，來重組球隊的管理階層以及教練團。

在尋找新任管理階層與教練團的過程當中，邁爾斯將會在面試時擔任主導，史皮爾曼將會從旁進行協助。老闆哈里斯也會密切關注整個過程，哈里斯相信邁爾斯的資歷，能夠在球團重組的過程當中發揮效用。

哈里斯在去年5月以破NFL紀錄的60.5億美元買下華盛頓司令隊，該金額同時也打破運動史上球隊轉手的最高價。

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