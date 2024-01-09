羽球》VICTOR創辦人陳登立離世 戴資穎：謝謝您的奉獻！

戴姿穎8日透過IG限時動態感念陳登立為羽壇的貢獻。（Badminton Photo提供）

黃筱薇／核稿編輯

戴姿穎8日透過IG限時動態感念陳登立為羽壇的貢獻。（圖翻攝自戴資穎IG）

〔即時新聞／綜合報導〕國際羽球運動品牌「VICTOR 勝利體育」創辦人陳登立週一（8日）被證實已於本月4日安詳離世，享壽89歲。獲VICTOR長期贊助的「羽球一姐」戴資穎，在得知陳登立離開的消息後，也特別發聲感念陳登立對羽球的貢獻。

1935年出生於彰化的陳登立，一生致力於羽球推廣，旗下最知名的球星就是戴資穎。陳登立離開的消息曝光後，不少羽壇人士表示不捨，戴姿穎週一也透過IG限時動態轉發相關消息並表達感念，「謝謝您為羽球的奉獻」！

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VICTOR週一發表聲明表示，「陳登立先生已於上週四在家屬陪伴下安詳離世，享壽89歲。他憑藉對羽球的熱忱與獨具慧眼，1968年創辦「勝利羽球社」。50多年來，陳創辦人秉持實踐及勇於嘗試的信念，投入羽球產品研發及革新，一步步帶領VICTOR走向世界，成為享譽國際的羽球領導品牌。」

聲明接著說：「從熱愛羽球到成立品牌，陳創辦人一生皆致力於推動羽球發展，VICTOR不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物。未來VICTOR會持續遵循並發揚陳創辦人的精神，以專業嚴謹的態度為羽球運動傾注全力。」

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