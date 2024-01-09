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NBA》危險行為遭無限期禁賽 讓勇士嘴綠坦言一度考慮退休

2024/01/09 07:36

勇士「嘴綠」D.格林。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士「嘴綠」D.格林（Draymond Green）先前因揮拳事件遭到聯盟無限期禁賽，如今他重返勇士訓練基地，即將重回賽場。D.格林今天在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中坦言，一度考慮要退休。

D.格林近年在場上屢次出現危險動作，他在去年12月對著太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳後，就遭聯盟無限期禁賽。D.格林接受一個月的心理諮商、遭禁賽12場後，預計近期復出，最快本週就能重返賽場。

D.格林在播客節目中分享和NBA聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）的一段談話，「我告訴他，『Adam 這些對我來說太過沉重...太沉重。這一切對我來說太沉重，我要退休了。』而Adam則說，『你做了一個草率的決定，我不會讓你這樣做的』。」

「我們談了很長一段時間，聊得很愉快，對我很有幫助，非常感謝能在這個聯盟與Adam這樣的總裁共事，他更多的是幫助而非傷害你。幫助你而不是懲罰你，他更關心的是球員。」

勇士隊目前戰績17勝19敗排在西部第11名，D.格林歸隊有望提升球隊戰績。

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