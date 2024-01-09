MLB》巨人很想要「台灣殺手」今永昇太？ 大聯盟官網給出原因

今永昇太。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職橫濱DeNA日籍左投今永昇太去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，舊金山巨人隊有望成為今永昇太的新東家。

今永昇太傳出有10支球隊感興趣，目前傳出巨人、紅襪、小熊和天使等球隊都在決選名單。今永昇太最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約。

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費恩斯坦撰文指出，根據消息來源指出，今永昇太最有可能去巨人，「這一切都指向巨人隊，他們錯過大谷翔平和山本由伸，儘管今永昇太和這兩人的等級不一樣，但他們不想再錯過了。」

相比大都會日籍投手千賀滉大在2022年季後獲得的5年7500萬美元合約，今永昇太預計有望獲得總額更高的合約。

巨人隊在去年12月以6年1.13億美元大約，簽下南韓球星李政厚。加上同分區擁有大谷和山本的道奇隊，教士隊陣中有日籍投手達比修有、韓籍內野手金河成、以及剛加盟的南韓投手高祐錫，國聯西區新賽季將有滿滿的「亞洲味」。

今永昇太是2023年世界棒球經典賽日本隊國手，上季在日職出賽22場，戰績7勝4敗防禦率2.80，共投148局賞174次三振。今永昇太生涯在日職累積64勝50敗，平均防禦率3.18。

今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強賽兩度壓制台灣隊，因此被封為「台灣殺手」。

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