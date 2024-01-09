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NBA》因行為舉止讓柯瑞遭質疑領導能力 嘴綠坦言很崩潰、並向他致歉

2024/01/09 08:51

柯瑞（中）、D.格林（右）。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）因危險行為遭無限期禁賽，《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）曾在質疑勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的領導能力。D.格林今天在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中透露，這件事讓他很生氣，也為自己的行為讓柯瑞遭受批評，向他道歉。

D.格林近年在球場上屢次出現危險行為，他在去年12月對太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）揮拳重擊對方頭部後，就遭聯盟無限期禁賽，並接受一個月的心理諮商。D.格林遭禁賽12場後確定可以回歸，預計將在一週內回歸賽場。

「這整個過程中有一件事真的傷害到我，我打開電視看到Stephen A.說柯瑞是糟糕的領袖，因為Draymond做了X事。」D.格林在播客節目中提到，「這讓我很生氣、沮喪，因為柯瑞怎麼能忍受被講成是糟糕的領袖？就像這個傢伙沒有給我們任何可以批評他的東西，這傢伙一切都做得很好，卻因為我的行為而遭受指責？這讓我很崩潰，這是一個艱難的打擊。」

D.格林也在節目中公開向柯瑞道歉，因為自己的行為讓隊友遭受不公平的批評，「我真誠地為自己的行為向柯瑞致歉，因為這是不得不吞的苦果，非常感謝柯瑞，因為在我缺陣這段時間，我們每天都會聊天，隔天都會互相問候，他說，『嘿，我會陪你度過這個難關，會幫你度過這些。』他一直都是這樣。」

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