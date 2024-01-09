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日職》火腿新洋砲將穿99號球衣 新賽季找來5名外援、競爭更激烈

2024/01/09 09:38

雷耶斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿季後補強洋將，昨天確定網羅在大聯盟賽場累積108轟的雷耶斯（Franmil Reyes），他將穿上「99號」球衣，年薪約1億日圓以上。這是火腿在休賽季網羅的第5位洋將，今年賽季火腿隊內、外野競爭將更加激烈。

現年28歲的雷耶斯去年待在皇家，整季僅在大聯盟出賽19場，交出2轟、7打點，打擊率1成86的成績。雷耶斯生涯待過教士、守護者、小熊和皇家，生涯累積108轟，平均打擊率2成49。

火腿隊在去年季後續留多明尼加右投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、古巴捕手A.馬丁尼茲（Ariel Martinez），並找來身高196公分的前國民隊火球男P.墨菲（Patrick Murphy）、前國民外野手史帝文森（Andrew Stevenson）、最快曾投到162公里的前馬林魚投手薩瓦拉（Aneurys Zabala），還有台灣18歲火球男孫易磊。如今火腿再網羅雷耶斯，休賽季共找了5名外援。

日媒《Full-Count》報導，火腿新賽季的內、外野競爭將更加激烈，史帝文森有可能擔任球隊第一棒或是第二棒，雷耶斯有望扛球隊四番，並和萬波中正、清宮幸太郎、野村佑希等人組成中心打線。A.馬丁尼茲的位置可能會遭到壓縮，但他能擔任捕手或是一壘手的工作，火腿新賽季的各個位置競爭更加激烈。

日本火腿過去兩年都排在太平洋聯盟墊底，今年是監督新庄剛志執掌兵符的第三年，也是他的「勝負年」，力拚重返A段班，並爭奪冠軍。

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

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