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MLB》紅雀去年寫近30年來最爛成績 找來前紅襪高層布魯姆當顧問

2024/01/09 10:36

布魯姆。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊去年經歷隊史近30年來最爛的成績，如今找來前紅襪棒球事務總裁布魯姆（Chaim Bloom），擔任球隊的顧問，擴充紅雀隊管理階層。紅雀隊總管莫茲里爾克（John Mozeliak）說，「我認識Chaim有一段很長的時間，我覺得這對聖路易紅雀隊來說是一個很棒的機會。」

現年40歲的布魯姆曾在2005年作為實習生加入光芒，並在光芒隊待了15年，曾擔任過光芒棒球事務副總裁。布魯姆在2019年季後轉戰紅襪棒球事務總裁。

不過，紅襪隊雖然在2021年賽季闖進美聯冠軍賽，但過去兩年都打出78勝84敗的戰績，近四年有3次排在美聯東區墊底，都無緣季後賽。紅襪隊在去年9月中就開除布魯姆。

如今布魯姆將加入紅雀隊管理階層，莫茲里爾克表示，「從一位如布魯姆這樣備受尊敬的人那裡，獲得對我們球團的外部視角將是有益的，對我們的棒球營運各個方面都有新的看法，應該是有幫助的。」

「我很高興能加入紅雀隊，並成為這支偉大球團的一員。」布魯姆表示，「莫茲里爾克和他的團隊給了我如此熱烈的歡迎，我渴望在這裡建立關係，學習、貢獻，幫助我們贏球。」

紅雀隊去年僅打出71勝91敗的成績排國聯中區墊底，因此這個休賽季積極補強，先是以1年1100萬美元合約網羅右投林恩（Lance Lynn），接著以1年1300萬美元找來右投吉布森（Kyle Gibson），再以3年7500萬美元找來明星投手葛雷（Sonny Gray）。

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