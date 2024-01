NBA》新控球之神傷退！布朗轟40分無用 馬瑟倫準絕殺罰球退綠衫軍

哈里伯頓上半場拉傷左腿退場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今天在主場迎戰東部龍頭塞爾提克,儘管溜馬「新控球之神」哈里伯頓(Tyrese Haliburton)上半場就傷退,但全隊將士用命,7人得分上雙,馬瑟倫(Bennedict Mathurin)攻下26分,包括末節的決勝罰球,溜馬終場以133:131贏球,近8場拿下7勝。

綠衫軍一哥塔圖姆(Jayson Tatum)今天高掛免戰牌,而溜馬主控哈里伯頓在第2節3分多鐘時切入打滑拉傷左大腳,隨即提前退場,此役沒有回歸,他上場13分鐘,留下7分、6籃板。J.布朗(Jaylen Brown)上半場就轟下25分,率領塞爾提克以68:59領先。

J.布朗。(美聯社)

塞爾提克易籃後,在第三節開局一度取得雙位數領先,但溜馬隨後打出一波31:15的兇猛攻勢,第三節結束以103:101反超。塞爾提克在決勝節在後苦苦追趕,哈佛德(Al Horford)在最後3分25秒投進追平三分球,追到124:124平手,馬瑟倫馬上回敬一顆三分球,接著內史密斯(Aaron Nesmith)上籃得手拉開差距,但塞爾提克展現十足韌性J.布朗連拿4分,波辛傑斯(Kristaps Porzingis)更砍進超前3分球,塞爾提克在最後1分05秒以131:129超前,但麥康諾(T.J. McConnell)很快就助隊追平戰局。

溜馬在最後3秒握有最後一擊的機會,馬瑟倫出手遭波辛吉斯妨礙未被吹判犯規,溜馬提出挑戰後成功改判,馬瑟倫兩罰俱中,溜馬終場以133:131險勝,中斷塞爾提克近期的2連勝。

馬瑟倫砍進5顆三分球攻下溜馬最高的26分,內史密斯挹注17分,M.透納(Myles Turner)有16分、8籃板。

塞爾提克雙槍之一的J.布朗轟下全場最高的40分,外帶5籃板,J.哈勒戴(Jrue Holiday)有21分、6籃板和6助攻,波辛傑斯貢獻19分、7助攻、6籃板和3阻攻。

馬瑟倫。(美聯社)

