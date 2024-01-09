NBA》新控球之神傷退！布朗轟40分無用 馬瑟倫準絕殺罰球退綠衫軍

哈里伯頓上半場拉傷左腿退場。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天在主場迎戰東部龍頭塞爾提克，儘管溜馬「新控球之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）上半場就傷退，但全隊將士用命，7人得分上雙，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下26分，包括末節的決勝罰球，溜馬終場以133：131贏球，近8場拿下7勝。

綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）今天高掛免戰牌，而溜馬主控哈里伯頓在第2節3分多鐘時切入打滑拉傷左大腳，隨即提前退場，此役沒有回歸，他上場13分鐘，留下7分、6籃板。J.布朗（Jaylen Brown）上半場就轟下25分，率領塞爾提克以68：59領先。

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J.布朗。（美聯社）

塞爾提克易籃後，在第三節開局一度取得雙位數領先，但溜馬隨後打出一波31：15的兇猛攻勢，第三節結束以103：101反超。塞爾提克在決勝節在後苦苦追趕，哈佛德（Al Horford）在最後3分25秒投進追平三分球，追到124：124平手，馬瑟倫馬上回敬一顆三分球，接著內史密斯（Aaron Nesmith）上籃得手拉開差距，但塞爾提克展現十足韌性J.布朗連拿4分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）更砍進超前3分球，塞爾提克在最後1分05秒以131：129超前，但麥康諾（T.J. McConnell）很快就助隊追平戰局。

溜馬在最後3秒握有最後一擊的機會，馬瑟倫出手遭波辛吉斯妨礙未被吹判犯規，溜馬提出挑戰後成功改判，馬瑟倫兩罰俱中，溜馬終場以133：131險勝，中斷塞爾提克近期的2連勝。

馬瑟倫砍進5顆三分球攻下溜馬最高的26分，內史密斯挹注17分，M.透納（Myles Turner）有16分、8籃板。

塞爾提克雙槍之一的J.布朗轟下全場最高的40分，外帶5籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）有21分、6籃板和6助攻，波辛傑斯貢獻19分、7助攻、6籃板和3阻攻。

馬瑟倫。（美聯社）

Controversy in Indianapolis



Kristaps Porzingis was called for a foul on Bennedict Mathurin’s game-winning attempt and the call was upheld after review.



Thoughts?pic.twitter.com/ZlnatAMXjP https://t.co/8sKuBVFMbG — ClutchPoints （@ClutchPoints） January 9, 2024

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