NBA》波爾回神拿24分、正負值全隊最佳無用 巫師仍吞5連敗

巫師波爾（中）。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的巫師24歲好手波爾（Jordan Poole），今天單場拿到24分、全場正負值「+3」是全隊最佳，但巫師最後在主場仍以128比136不敵雷霆，巫師吞下5連敗。

巫師隊前三節緊咬分數，第三節靠一度追至3分差距，雷霆球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）立即砍進兩分，前三節打完雷霆以102比97領先。

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末節雷霆威廉斯（Jalen Williams）單節獨得11分，幫助雷霆最多取得13分領先，雖然波爾、庫茲馬（Kyle Kuzma）聯手在剩下最後19秒時幫助球隊追至6分差，但吉爾吉斯亞歷山大把握關鍵兩罰，讓雷霆中止2連敗。

雷霆以吉爾吉斯亞歷山大32分最佳，霍姆格倫（Chet Holmgren）貢獻31分，威廉斯貢獻21分10助攻。喬伊（Isaiah Joe）拿16分，威金斯（Aaron Wiggins）拿13分。

巫師方面，波爾全場17投8中拿24芬是全隊最佳，庫茲馬22分15籃板，T.瓊斯（Tyus Jones）18分9助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）17分，薛米特（Landry Shamet）15分，基斯伯特（Corey Kispert）11分。

雷霆球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（中）。（美聯社）

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