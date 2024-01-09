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MLB》強投塞爾嘆紅襪時期又痛又貴 「生涯最好、最壞都在波士頓」

2024/01/09 12:29

塞爾。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士日前透過交易，向紅襪換來7屆明星左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），並用2年3800萬美元續約。塞爾近日在播客節目「Foul Territory」中坦言，自己棒球生涯最好、最壞的時刻都在波士頓。

塞爾在2016年季後從白襪轉戰紅襪隊，並在2018年幫助紅襪隊摘得世界大賽冠軍。塞爾於2019年季前和紅襪簽下5年1.45億美元的延長合約，但過去5年受到傷勢影響表現，2020動TJ手術，2021和2022年合計只出賽11場。塞爾去年先發20場戰績6勝5敗、防禦率4.30，季後被紅襪隊交易至勇士。

塞爾在節目中坦言，自己在紅襪隊生涯並不是很成功，「我在那裡只有1年健康完賽，我待在那7年。從數據上來看，2017年是我生涯中最好的一年。2018年可能也很接近，如果不是，那是我生涯第二好的一年。我缺席一段時間，但這仍是很棒的一年，我們最終贏得世界大賽冠軍。」

「簽約後我什麼都沒做到，這讓我感到困擾，如果在簽約後，我們贏得世界大賽，我可能會感覺好一點。」塞爾說，紅襪隊看到前兩年（指2017年、2018年）的狀況，他們認為簽下的這5年是更多同樣的表現，但事實並非如此。

「我職業生涯最好的時光是在波士頓，但職業生涯最糟的時刻也是在波士頓，而且那些最差的時光如果不是那麼昂貴...這真是一種打擊、一記重擊。這不是我能輕鬆回顧一生和職業生涯有趣的事情，但我從中學到許多。」塞爾說道。

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