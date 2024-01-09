NBA》灰熊慘了！近期歸隊的莫蘭特因肩傷要動刀 球季提前報銷

灰熊球星莫蘭特。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期才剛從禁賽歸隊的灰熊24歲球星莫蘭特（Ja Morant），灰熊隊今天宣布，莫蘭特因右肩盂唇撕裂，將動手術治療，這也代表球季提前報銷。

《ESPN》報導，莫蘭特是在美國時間上週六的訓練中時右肩半脫臼，導致他錯過週日客場面對太陽的比賽。莫蘭特接受核磁共振檢查，發現潛在的盂唇撕裂，需要動手術治療。莫蘭特預計會在2024-25年賽季開打時完全康復。

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莫蘭特因亮槍事件，本季遭禁賽25場，日前復出後，這個賽季出賽9場比賽，平均有25.1分、8.1次助攻、5.6顆籃板的表現，莫蘭特與灰熊隊簽下5年1.93億美元的延長合約，這個賽季是合約第一年。

此外，灰熊中鋒亞當斯（Steven Adams）在季前動右膝韌帶手術，球季也宣告報銷。灰熊本季受到傷兵等因素影響，本季只打出13勝23敗成績，暫居西部倒數第三。

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