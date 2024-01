NBA》灰熊慘了！近期歸隊的莫蘭特因肩傷要動刀 球季提前報銷

灰熊球星莫蘭特。(資料照,今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕近期才剛從禁賽歸隊的灰熊24歲球星莫蘭特(Ja Morant),灰熊隊今天宣布,莫蘭特因右肩盂唇撕裂,將動手術治療,這也代表球季提前報銷。

《ESPN》報導,莫蘭特是在美國時間上週六的訓練中時右肩半脫臼,導致他錯過週日客場面對太陽的比賽。莫蘭特接受核磁共振檢查,發現潛在的盂唇撕裂,需要動手術治療。莫蘭特預計會在2024-25年賽季開打時完全康復。

莫蘭特因亮槍事件,本季遭禁賽25場,日前復出後,這個賽季出賽9場比賽,平均有25.1分、8.1次助攻、5.6顆籃板的表現,莫蘭特與灰熊隊簽下5年1.93億美元的延長合約,這個賽季是合約第一年。

此外,灰熊中鋒亞當斯(Steven Adams)在季前動右膝韌帶手術,球季也宣告報銷。灰熊本季受到傷兵等因素影響,本季只打出13勝23敗成績,暫居西部倒數第三。

The @memgrizz announced the following medical update: pic.twitter.com/Cr7xKj1Wm4