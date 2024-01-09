晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》字母哥大三元難救公鹿 爵士下三分雨近15場奪11勝

2024/01/09 12:20

「字母哥」亞德托昆波繳出25分大三元數據，公鹿終場仍以116：132慘敗給爵士。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿近期陷入低潮，今天主場對戰爵士，里拉德（Damian Lillard）因個人因素高掛免戰牌，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出25分、11助攻和10籃板的大三元成績單，仍是獨木難支，公鹿終場以116：132慘敗給爵士，近5場苦吞4敗。

爵士今天下起兇猛三分雨，全場44投20中，首傑開局就打出21：10的攻勢，單節轟下41分，上半場就取得77：46的大幅領先，此役最大差距曾來到33分，儘管公鹿在第三節翰末節都將差距縮小至8分，但馬卡南（Lauri Markkanen）和柯林斯（John Collins）接力得分，讓公鹿難挽頹勢，爵士終場就以132：116大勝，近15場拿下11勝。

爵士馬卡南和克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下全隊最高的21分，前者外帶14籃板、2阻攻，K.喬治（Keyonte George）、柯林斯和塞克斯頓（Collin Sexton）都挹注19分；公鹿以「字母哥」亞德托昆波的25分、11助攻和10籃板最佳，米德爾頓（Khris Middleton）貢獻23分、8助攻，畢斯利（Malik Beasley）砍進5顆三分球拿17分。

馬卡南（右）。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。