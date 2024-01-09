NBA》字母哥大三元難救公鹿 爵士下三分雨近15場奪11勝

「字母哥」亞德托昆波繳出25分大三元數據，公鹿終場仍以116：132慘敗給爵士。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿近期陷入低潮，今天主場對戰爵士，里拉德（Damian Lillard）因個人因素高掛免戰牌，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出25分、11助攻和10籃板的大三元成績單，仍是獨木難支，公鹿終場以116：132慘敗給爵士，近5場苦吞4敗。

爵士今天下起兇猛三分雨，全場44投20中，首傑開局就打出21：10的攻勢，單節轟下41分，上半場就取得77：46的大幅領先，此役最大差距曾來到33分，儘管公鹿在第三節翰末節都將差距縮小至8分，但馬卡南（Lauri Markkanen）和柯林斯（John Collins）接力得分，讓公鹿難挽頹勢，爵士終場就以132：116大勝，近15場拿下11勝。

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爵士馬卡南和克拉克森（Jordan Clarkson）都攻下全隊最高的21分，前者外帶14籃板、2阻攻，K.喬治（Keyonte George）、柯林斯和塞克斯頓（Collin Sexton）都挹注19分；公鹿以「字母哥」亞德托昆波的25分、11助攻和10籃板最佳，米德爾頓（Khris Middleton）貢獻23分、8助攻，畢斯利（Malik Beasley）砍進5顆三分球拿17分。

馬卡南（右）。（今日美國）

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