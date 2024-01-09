少棒》竹縣關西國小棒球隊勇奪羅山盃冠軍 創下2連霸

新竹縣關西國小參加「2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，在參賽的192隊當中一路過關斬將，一舉奪下冠軍，成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。 （擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西國小去年12月參加「2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，在參賽的192隊當中一路過關斬將，一舉奪下冠軍，也締造該校在同場賽事2連霸的紀錄，並成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。

縣長楊文科今（9）日在主管會報上頒發獎狀表揚。關西國小不僅創造二連霸紀錄，也在團體獎勇奪第1名，多名球員因表現出色而獲獎，其中在賽程中愈加穩定的主力投手温富龍獲得大會MVP，個人打擊獎楊檜與羅詠騰，分別拿下第1名及第3名，林柏璁、劉彥旭及賴帥齊獲最佳9人。

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楊文科說，關西國小棒球隊在諸羅山盃創下二連霸紀錄，顯現該校推動棒球運動多年，成績卓著，在棒球委員會主委上官秋燕的領導下，棒球在新竹縣愈加蓬勃發展，也與日本友好市舉辦交流賽，期許小將再接再厲。

關西國小總教練陳冠廷指出，此次以六年級學生為主力參賽，球員們為比賽準備已久，賽前也勤練軟式棒球，在四強戰對上日本IBA東西隊，讓他印象很深刻，由於對手身材都又高又壯，相對具有優勢，不過關西小將以投手和守備搭配得宜，最後以5比0贏得比賽。

關西國小連續擊敗日本多支勁旅，並在冠軍賽以2比1的1分之差，戰勝棒球強校台中塗城猛象，雖然過程中有些亂流，但球員們都能即時修正，讓這些時間的練習，發揮到最大的效果。

上官秋燕說，關西國小棒球隊的表現殊為不易，也期望能多加舉辦比賽，增加棒球隊的交流與比賽經驗，她也樂見並願意支持縣內學校棒球隊的發展。

關西國小表示，該校棒球佳績有賴竹縣府、竹縣棒球委員會、中信慈善基金會、新東陽關西服務區等企業的支持，是球隊最佳後盾。

新竹縣關西國小參加「2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，在參賽的192隊當中一路過關斬將，一舉奪下冠軍，成為諸羅山盃唯一獲得2連霸的台灣本土球隊。 （擷取自新竹縣政府官網）

主力投手温富龍獲得大會MVP。（擷取自新竹縣政府官網）

個人打擊獎羅詠騰拿下第3名。（擷取自新竹縣政府官網）

劉彥旭獲最佳9人。（擷取自新竹縣政府官網）

楊檜拿下個人打擊獎第１名。（擷取自新竹縣政府官網）

林柏璁獲最佳9人。（擷取自新竹縣政府官網）

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