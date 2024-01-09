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T1》海神12月戰績狂飆 胡瓏貿、布銳克曼奪MVP、最佳洋將

2024/01/09 12:41

胡瓏貿獲單月MVP。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟今天公布去年12月的單月MVP，由高雄海神「海龍王」胡瓏貿榮膺殊榮，另外最佳洋將得主是海神當家主控布銳克曼（Jason Brickman）。

胡瓏貿12月出賽6場，繳出場均20.7分、8.5籃板、2.2助攻，其中三分球46投20中，命中率高達四成三，他在12月9日面對台啤雲豹，狂砍33分外加11籃板2助攻，刷新生涯例行賽得分新高，同時也以精彩表現霸氣宣告健康回歸。

海神開季之初面臨3連敗，但球員依然保有強韌心態，尤其胡瓏貿無論場上場下皆扮演球隊黏著劑，以自己的方式幫助球隊，是海神重返榮耀不可或缺的戰將。

最佳洋將由海神頂級後場指揮官布銳克曼獲選，他與海神攜手第3個球季，無論是組織、視野、傳球意識、單打技巧等能力，都為海神注入穩定且不容忽視的巨大能量。他12月23日踢館台新戰神一役，繳出31分、16助攻、12籃板，並達成生涯第四次大三元紀錄。

布銳克曼12月場均19.4分、14.6助攻、6.9籃板、2.5抄截的數據，用亮眼表現力壓戰神麥卡利（Erik McCree）、雲豹克羅馬（Lasan Kromah）、籃板機器威廉斯（Devin William）及台鋼獵鷹的金恩（Nicholas King），成為12月最佳洋將。

布銳克曼獲單月最佳洋將。（T1聯盟提供）

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