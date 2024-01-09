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大馬賽》出師不利！李洋／王齊麟不敵世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾

2024/01/09 13:03

台灣男雙李洋（右）／王齊麟（左）。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕經過1個多月的休兵，台灣男雙李洋／王齊麟今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽登場，只是兩人擋不住對手的發揮，最終以16：21、15：21不敵2021年世界錦標賽金牌日本保木卓朗／小林優吾。

李洋／王齊麟去年在日本公開賽封王，也是兩人自東京奧運後首次於國際賽奪冠，並在杭州亞運摘銅牌，以及11月在德國海洛公開賽、南韓大師賽連兩站亞軍，可惜是未能取得年終總決賽的參賽資格。

李洋／王齊麟首輪就遇上強敵保木卓朗／小林優吾，雙方過去6度交鋒，麟洋配取得4勝，其中去年日本公開賽決賽就是氣走保木卓朗／小林優吾，但近一次在法國公開賽交鋒則3局吞敗。

李洋／王齊麟首局幾乎都落後，雖然一度追到16：16平手，卻被對手連下5分讓出，而麟洋配第二局才首次取得領先，只是小林優吾今日狀況絕佳，也讓日本組合蠶食鯨吞連續得分，一度來到15：5領先，而台灣組合雖然也努力追分，但最終還是敗下陣來。

提前打包的李洋／王齊麟在下週續戰超級750系列印度公開賽，首輪對手是印尼老經驗的阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），王齊麟屆時也將在印度過29歲生日。

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