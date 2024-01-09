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拳擊》菲律賓8冠拳王帕奎奧來台助陣！台灣首屆格鬥職業賽3月登場

2024/01/09 13:41

帕奎奧（左）和台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣格鬥運動股份有限公司今天宣布，將在今年啟動「鎧睿格鬥冠軍賽（CFC）」，這也是我國首屆格鬥職業賽事，並邀請菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）擔任聯盟榮譽主席。

台灣格鬥運動股份有限公司致力於推行、舉辦各項格鬥職業賽事，為台灣帶來新的運動體驗。這次將舉辦「鎧睿格鬥冠軍賽」，比賽預計在3月登場，這次更特別邀請拳擊史上首位奪得8個不同量級的拳王帕奎奧擔任榮譽主席。

這次造訪台灣並擔任CFC榮譽主席，帕奎奧表示，很榮幸可以擔任CFC的榮譽主席，「格鬥是我生命中的一部分，期待在這個聯盟中看見更多出色的年輕拳擊手。」帕奎奧也看好台灣格鬥領域的發展，希望能協助台灣拳擊再創巔峰。

台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫表示，鍇睿格鬥冠軍賽即將成為台灣格鬥的巔峰，「我們迫不及待地期待著這場引領台灣格鬥運動新時代的盛事。帕奎奧的參與，為賽事增添了傳奇光彩，相信這將成為讓台灣在全球格鬥界嶄露頭角的重要時刻。」

帕奎奧（紅色外套）訪台，為台灣職業格鬥賽助拳。（記者粘藐云攝）

帕奎奧（紅色外套）訪台，為台灣職業格鬥賽助拳。（記者粘藐云攝）

帕奎奧（左）和台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫。（記者粘藐云攝）

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