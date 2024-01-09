NBA》杜蘭特30分做白工 快艇喬治聯手哈登痛宰太陽

P.喬治。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰太陽，全隊6人得分上雙、團隊命中率高達62.4%，P.喬治繳出最高25分，加上哈登挹注19分、10助攻，率隊以138：111痛宰太陽，取得本季對戰2連勝。

前役不敵湖人，在「洛城內戰」中落敗的快艇，今天背靠背在主場碰上太陽，兩隊7大球星，包含快艇P.喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）和魏斯布魯克（Russell Westbrook），太陽杜蘭特（Kevin Durant ）、布克（Devin Booker）和畢爾（Bradley Beal ）全數上陣，星光熠熠。

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兩隊在上半場一度拉鋸，杜蘭特繳出全場最高20分，但快艇進攻多點開花，團隊命中率高達66.7%，哈登和P.喬治各拿15分，幫助球隊在前兩節打完暫時以71：63領先。

快艇此仗攻守都優於太陽，且在第4節發威拉出一波13：0攻勢，奠定勝基，也讓太陽早早棄守把主力換下場，最終洛城軍以27分差大勝。

快艇喬治攻下全隊最高25分、7籃板，哈登和中鋒祖巴克都進帳19分，雷納德挹注17分；太陽杜蘭特轟下全場最高30分，布克20分次之。

哈登。（今日美國）

杜蘭特。（美聯社）

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