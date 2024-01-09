中職》今年是最後一個球季？中職勝投王潘威倫吐出：心裡面這麼想

統一獅潘威倫。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕今年是中職第35年，也是統一獅神獸級投手潘威倫的生涯第22個球季，他至今累計148勝的史上最多勝投紀錄，今天被問及是否將今年視為最後一個球季？他緩緩吐出：「心裡面這麼想。」也為今年球季成為引退年埋下伏筆。

統一獅球團在過去幾年都有跟潘威倫談及未來規畫的事，今年也不例外，潘威倫就透露已經領隊蘇泰安針對今年交換過想法，也有關於現階段的共識。「公司認為我還可以投，讓我繼續當選手，共同目標就是達成設定的目標。」

請繼續往下閱讀...

所謂設定的目標，就是球團期待潘威倫今年能朝個人150勝里程碑前進，而潘威倫也會努力去達成。雙方甚至也有聊到，一旦150勝的目標達成就引退的想法，潘威倫說：「這些都是選項，但還不一定。」

除了今年繼續以球員身分努力，獅隊也會針對潘威倫在退役後該如何規畫提出想法，對此他則表示：「我也很感謝，畢竟在球隊這麼久，打了20幾年，公司在球季之後，還會想幫球員規畫未來的事情，很感恩啦。」

對於自己能投到40歲，潘威倫已經覺得自己很幸運，但他也坦言跟年輕時訓練後恢復很快的狀態已不相同，「現在身體狀況也好，訓練、防護也好，都需要很多人的幫忙。」

「在這個點上，可能有比較不會有很長的那種規畫，就有可能當做最後一年打，也有可能什麼時候（就）退了。」潘威倫的148勝、2096.1局在中職都是很難突破的障礙，他表示今年春訓就會以先發投手的身分調整，也吐露出將今年視為最後一年的想法，為中職35年鋪下另一個傳奇即將結束的伏筆。

統一獅潘威倫。（記者李惠洲攝）

統一獅潘威倫。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法