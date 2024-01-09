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中職》「每一年都不好拚」 餅總掌獅第5年要求穩

2024/01/09 14:54

統一獅總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕對於今年球季回到6隊規模，統一獅總教練林岳平並不認為增隊與否會影響拚戰難度，因為每一年都不好拚，但對自己帶兵進入第5年，他則有具體期許，「每一年的感受都不一樣，今年當然是要有更穩定的感覺，從頭到尾都要。」

月底滿42歲的「餅總」林岳平，前4年帶兵已累計228勝在中職教頭勝場數排第9名，今年順利的話，可望在季末超越呂文生的280勝，成為隊史最多勝總教練。但他對於第5年帶兵的自我期許，是希望能夠一整季都很穩定，「這幾年當中，我都有一個波折啦，我雖然都不差，但就有一段波折，我第五年了，希望是能取得平順的中間值，不要出現上下起伏的落差點。」

對於今年第6隊台鋼雄鷹加入戰局，餅總認為不會因此就改變拚戰的難度，他直言每一年不好拚，「台灣的棒球本來就不好拚，因為感覺上會有不一樣的壓力。」他認為有6隊出賽會出現比較不一樣的對戰新鮮感，「對戰裡面會有一個跳脫式的對戰，也有可能兩周都遇不到其中一支球隊，因為等於一週遇兩隊，可能兩週之後才會遇到那一支球隊。」如此一來，彼此對戰的熟悉度和使用先發投手的頻率上，都會變得不一樣。

統一獅練球。（記者李惠洲攝）

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