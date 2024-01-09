中職》用時間軸在看棒球！明開總教練會議討論壘上有人的計時規範

統一獅林岳平總教練。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職訂明天下午召開總教練會議，其中一項議題是討論壘上有人的計時規範，設法去加快今年比賽節奏，而統一獅總教練林岳平今天被問及此事，則已表達個人認為壘上有人需限時的看法，並認為這對比賽的品質會有所提升。

為了縮短比賽時間，中職自去年起加裝投球計時器，規定投手在持有球開始20秒內必須投球，打者10秒內進入打擊區，但卻出現壘上有人不限時的「漏洞」，不像大聯盟設下20秒規定。但兩年下來中職的平均比賽時間都是3小時23分，比賽時間一點都沒有縮短。

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對於明天的會議內容，餅總表示應該是針對一些今年比賽要推動的事項，去討論是否適合在今年執行，「不管要怎麼去改變或限制，這些是遊戲規則，希望大家透過春訓去做修正，不管訂下什麼規則，就是要去適應它，然後呈現出來的球隊會是怎麼樣，這是大家後來要去探討。」

只是媒體進一步詢問餅總認為壘上有人是否需限時，他則明確指出：「當然要限啊，因為現在的棒球趨勢已經走到時間限制、科學限制，已經是用時間軸在看棒球了嘛，是不是可以把時間縮短，大概預期這場比賽在什麼時候可以結束，這對球隊的經營、比賽的品質，都會有所提升。」

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