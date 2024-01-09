中職》台鋼Wing Stars全員赴韓培訓 完整體返台將正式亮相

Wing Stars今啟程韓國進行海外培訓。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕自徵選期間到最終決選都成為網友關注焦點的台鋼集團桂田文創旗下Wing Stars啦啦隊，13位創隊成員在今（9）天動身前往韓國，接受韓國師資的舞蹈練習、歌唱、錄音、鏡頭等多元訓練。成員們也將在1月14日踏上Wing Stars首位正式成員「最強外掛」安芝儇所屬的首爾友利卡蜜蜂排球隊賽場上見習。

桂田文創同步釋出成員動向，Wing Stars啦啦隊返台後即將在1月15日亮相記者會正式與粉絲們見面，邀請粉絲們死守直播，擔任Wing Stars成軍見證人。

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跨足棒、籃、足球三項職業運動領域的台鋼集團，去年中祭出保障年薪50萬元的條件公開招募Wing Stars啦啦隊員，歷經各階段的篩選評比，誕生13位兼具甜美、活力、專業、熱情的創隊成員。13位創隊成員不只在決選賽事結束後集結高雄，持續進行日常的練習外，更在今天動身前往K-Pop發源地韓國，跨海向韓國師資們學習舞台秘訣。台鋼集團特別邀請BTS、EXO、Super Junior-M 合作師資申潣燮教授擔任本次韓國培訓總監，協助成員們提升掌握舞台的舞蹈、歌唱、錄音、鏡頭等技能。

這一次的跨海培訓，不只為成員們安排了緊密的訓練行程，Wing Stars更受邀前往最強外掛安芝儇與專屬培訓教練團清純精靈朴旻曙、舞蹈女神柳炫朱的所屬隊伍「首爾友利卡蜜蜂」賽場上，向韓國啦啦隊學姐們見習。Wing Stars也將向韓國的球迷朋友們展現台灣新生代啦啦隊的熱情與活力。

隨著Wing Stars官方社群平台日前釋出形象照拍攝的幕後花絮，可以發現Wing Stars正如火如荼地準備著下一步。桂田文創特別釋出消息，預告Wing Stars完整體即將在1月15日的「台鋼集團Wing Stars啦啦隊亮相記者會」與廣大粉絲們見面，記者會現場也將於Wing Stars Official Youtube官方頻道全程直播，邀請粉絲們下午3點鎖定直播現場，一起成為Wing Stars成軍見證人！

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