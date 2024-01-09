籃球》防賭、防假球上法治課虛應故事？籃協回應了

籃協副秘書長張承中（中）。（資料照，記者廖振輝攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕籃球協會今天再度說明協會積極防治賭博以及假球，強調必須透過多次法治課程建立球員、裁判的觀念，澄清並沒有像外界形容只是虛應故事。

籃協日前已經理事會通過，依照國際籃球總會FIBA規定，指派張承中副秘書長為Single Point of Contact for Integrity （“SPOC”），對外為對接國際籃球總會FIBA窗口，對內統整三聯盟及15隊，力求各聯盟、各隊防賭及假球作法一致、有效率。籃協理事長謝典林、秘書長李雲翔特別指示張承中副秘書長，盡一切力量全力防賭及假球。

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張承中表示，三聯盟及各隊SPOC人員已到位，2023年12月11日進行第一次會議，第二次會議預計於2024年1月底進行，會檢討目前防賭及假球成效。

SPOC會議中針對許多具體作為達成共識，積極推動法治教育，是預防的第一步，目前籃協已安排裁判及球員的法治教育，15隊中也有10隊已積極安排，但仍有5隊未安排。

張承中說，可以理解各隊球季中練球、比賽行程滿檔，但籃協已協調高檢署及各地檢察署願派檢察官支援，請各隊務必排時間配合，就算法治教育是老生常談，還是要對球員、裁判不停的洗腦。SPOC第二次會議時，會追蹤各隊法治教育的成效。

張承中提到，職棒經驗中的簽約金信託，是由職棒球員工會主導，球隊及球員願意配合提撥一定比例，SPOC會議中，籃協也特別拜託職籃球員工會與球員溝通，希望球員能支持，籃協絕對願意出面溝通，但工會比籃協有更洽當的立場來推動薪資信託，健康的籃球環境需要大家一起維護。

SPOC會議中，籃協已向各聯盟及各隊推薦外部舉報平台。張承中強調，不管是從獎勵或防弊角度，舉報機制都有其必要，內部舉報可能因為護短、人情而吃案，籃協特別引薦了外部舉報機制，並請聯盟及各隊考慮提撥檢舉獎金，「希望大家不要因為一時風頭過了就冷掉，防賭及假球或許造成球隊新的負擔，但若一旦發生，整個籃球環境都會受影響，第一線受傷最重會是球隊。」

籃協希望和聯盟、球隊一起守護籃球環境，避免球迷失望傷心、球賽票房受挫、球員失去舞台，這就是防賭及假球再麻煩也要落實的原因。

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