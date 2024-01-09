中職》質疑洪總「日本棒球比美國強」觀念？ 富邦投手發文引熱議

富邦悍將李子強。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中近日在Podcast節目上受訪，談及台灣球員「比較被保護」，以及「日本棒球比美國還強」等觀念引發熱議。而效力富邦悍將的投手李子強，今日更在個人Instagram限時動態發文，疑似質疑洪總觀點。

洪一中在「馬力歐陪你喝一杯」上指出，現在的台灣球員受到美國影響，比較受到保護，連正常的訓練痠痛也要休息；還提到日本棒球比美國還要強，因為日本在經典賽奪冠次數最多，現今最強棒球員大谷翔平也是日本人，並表示這幾年台灣許多球員旅美，並將美國那套帶回台灣，而他目標是導正台灣的美式球風，轉回日式球風。

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不過對於此類觀念與言論，富邦悍將投手李子強似乎不大同意，他今在自己的IG限時動態上發布洪總相關言論的新聞內容，並同時寫道「嘆為觀止」。其限時動態立即在PTT上引發網友討論，有不少網友認為，李子強的語意很明顯是在嘲諷；也有人點出「嘆為觀止」成語本身屬於正面意義，且球迷更無須自行幫球員多做解讀。

李子強於2021年季中選秀會第五輪被富邦悍將指名，並於當年11月19日迎來中職一軍初登板；而洪一中則是在同年的12月初傳出請辭富邦悍將總教練一職。李子強在去年球季結束後接連征戰亞冠賽與亞錦賽，並在亞錦賽對上菲律賓拿下成棒首場救援，將台灣隊送進冠軍戰。

李子強IG限時動態。（擷取自李子強IG）

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