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MiLB》被官網點名感壓力 林盛恩今年目標升高階1A

2024/01/09 15:51

效力辛辛那提紅人隊的穀保校友林聖恩（左）。（學生棒球聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕去年加盟紅人隊的林盛恩，預定1月20日返美展開訓練，林盛恩希望在春訓中好好表現，開季能從低階1A出發，並達成今年升上高階1A的目標。

大聯盟官網日前點名林盛恩是紅人隊小聯盟系統中，今年有機會大爆發的球員。林盛恩坦言，去年才在新人聯盟打了9場，就被官網點名有點壓力，但是也感受到大家對他的期待，希望能不斷進步，不要讓球隊、球迷失望。

不過，官網也指出，林盛恩的被三振率45.7%偏高，林盛恩表示，過去在高中很少碰到球速150公里以上的投手，這種球速在小聯盟比比皆是，一開始不太適應，後來逐漸習慣，確實擊球的比率有提升。

林盛恩表示，今年是加盟紅人隊以來的第1次春訓，希望好好表現給教練和球探看，開季能夠從低階1A出發，雖然球隊告訴他，他是全隊年紀最小的球員，對於升級不必太著急，他還是希望今年就能升上高階1A。

林盛恩新人聯盟期間，剛好碰到紅人隊去年的開幕戰先發投手葛林到小聯盟投復健賽，林盛恩表示，當時擔任游擊手，可以從最近的距離觀察葛林投球，葛林不但有100英里的球速，變化球也很犀利，打者根本打不到，深刻感受到大聯盟是完全不同的世界，自己要加倍努力才行。

林盛恩從小投打俱佳，去年在新人聯盟只打不投，林盛恩表示，球隊考慮他高中投很多，先讓他的手臂休息，球季結束後已經向球隊表示，希望今年能嚐試投打並行，季後有做一些練投的準備，但還是要看球隊的安排。

林盛恩（右）和穀保家商學弟陳睦衡。（學生棒球聯盟提供）

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