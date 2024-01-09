中職》今年回到6隊規模 陳鏞基一再強調：不要小看台鋼！

陳鏞基。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕返台打中職第14年，40歲的統一獅名將陳鏞基終於盼到6隊規模比賽，他看著新軍台鋼雄鷹來勢洶洶的姿態，已多次強調「不要小看台鋼」，自己的體能雖已不如年輕人，但也會努力縮小差距，準備好面對今年更加精彩的賽事。

去年季後結束3年複數年合約，陳鏞基今年要洽談新合約，也有可能是生涯最後一紙，他表示自己都將合約問題交給經紀人，現階段只想專心在球場上，「我今年還是球員身分，想要先把球員的事情做好，不想被其他事情干擾。」

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隨後陳鏞基話鋒一轉，又提到今年要加入一軍戰場的台鋼，他之前受訪時就已認為台鋼並不好打，今天又繼續「舒服」這支中職新軍，表示：「台鋼的外野有柏融、藍寅倫，還有文杰，很堅強耶，又可以多補一個洋砲，整個打線排出來，真的不好打。」

陳鏞基坦言，自己打到現在這個年紀，格外珍惜且享受比賽，加上今年又來到新的亞太棒球村訓練基地，更讓他笑說：「來到這個球場很幸福。」因此儘管春訓操練下來，陳鏞基的恢復能力早已不如年輕球員，「我就在思考要如何拉近和他們的距離，或是在球場上的表現不能差距這麼大，要用自己的方式去加強。」他對於今年球季已轉成備戰模式，言談中展現不能鬆懈的企圖心。

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