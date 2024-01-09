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100種受傷的方式 呂政儒的前十字韌帶有救嗎？

2024/01/09 17:25

呂政儒。（資料照，記者塗建榮攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

鋼鐵人真是樂極生悲呀，好不容易在11連敗之後，將士用命，終於迎來一場勝利。想不到隊長呂政儒，卻在慶祝時，傷到了右前十字韌帶。瞬間，高雄人的臉垮了，桃園人樂了。眾多球迷已經在想，到底前十字韌帶斷裂是什麼東西？到底會不會好呢？

韌帶是連結骨頭與骨頭的構造。而所謂韌帶有兩種，一種長得像韌帶，另外一種長得不像韌帶。一般，長得像韌帶的，就用治療韌帶的方式治療，長得不像韌帶的變數就很多了。以膝關節為例，前十字韌帶和後十字韌帶長得都很像韌帶，而且是位於關節內的構造。而內側副韌帶，比較像厚紙板。外側副韌帶也長得像韌帶，但是像黏在厚紙板上的韌帶。這兩者都是屬於關節外的構造。關節內有關節液，關節液是十分不利於韌帶的生長的。而前十字韌帶，則完全是位於關節液的浸泡中，所以一旦斷裂，基本上十分不容易癒合。治療只有以另外一條韌帶取代之。學術上稱之為韌帶重建。

前十字韌帶斷裂，大多是因為落地時，大腿骨內轉而小腿骨外轉，前十字韌帶則在此時被夾斷，不幸的是禍不單行。通常內側副韌帶以及內側半月板，也會一起受傷。我們稱之為＂不快樂的三人組＂。內側半月板多數可以縫合或者部分切除，如果破損過於嚴重，可以予以半月板重建手術。內側副韌帶斷裂基本上只要以支架保護即可。除非是合併膝關節脫臼，否則很少需要手術。

前十字韌帶重建，是一個正在不停自我蛻變的故事。在上個世紀中，醫生們多半只是著重與生物力學的探討，所以大家不停的思考韌帶要種在什麼地方。可能是單股重建，可能是雙股重建，可能是等長重建，可能是解剖重建。甚至於前外側韌帶重建（A L L），但是慢慢地大家了解，原來種進去的肌腱長成什麼樣子才更重要。所以在21世紀當中，醫生們更關心的是生物因素的探討。除了生物力學之外，怎麼樣使種進去的肌腱，長成我們要的十字韌帶才是更重要的。因此，大量的細胞治療和組織工程治療，紛紛應運而生，如早期的自體高濃度血小板，較近期的S V F、羊膜異體植入物、人工合成支架等等，乃至於未來的幹細胞治療，正如雨後春筍的產出。不約而同的取得不同的成果。

呂政儒，是幸運也是不幸，不幸的受傷，但是也幸運地在這個時候受傷。相信只要在良好受訓的骨科醫生予以微創關節鏡手術治療，配合復健團隊的治療，以後一定可以完全恢復。

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