晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》30天內兩度三分球打鐵盡墨 柯瑞反思點出勇士本季困境

2024/01/10 06:58

柯瑞。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士過去7場比賽輸掉5戰，一哥柯瑞前役對上暴龍，三分球9投0中僅拿9分，這是他30天內第二度單場三分出手盡墨。對此他也進行反思，並點出勇士本季面臨的困境。

柯瑞在去年12月18日對上拓荒者，三分球8投0中僅拿7分，中斷連續268場命中三分球的紀錄；不到30天內又再度打鐵，面對暴龍三分球9投0中。他表示，「每當你經歷這種夜晚，你會更加擔憂。顯然我必須表現更好，展現更高效率，早點找到節奏，替球隊注入活力。」

「當事情陷入困境時，我的作法是看看自己還有哪裡能夠改善，所以我會繼續這麼做，以我所知道的方法做出回應。」柯瑞說道。此外，他還點出勇士本季最大的困境，那就是始終沒有固定的輪替陣容，主帥柯爾（Steve Kerr）仍在尋找年輕球員與資深球員最適當的組合。

「我們還在調整陣容，對我們來說，這是一個挑戰。」柯瑞坦言，「我們必須盡快找到化學效應，釐清自己的身分以面對我們今年所遇到的狀況。我們輸了，但不代表我們下場比賽不會充滿信心，找到正確的贏球方法。我不想在這邊老生常談，但這是我們面臨的最大挑戰。」

勇士將於1月11日對上鵜鶘，隨著D.格林（Draymond Green）回歸先發指日可待，勇士在防守端上將會獲得巨大幫助，不過也就像柯瑞所說，勇士將再度面對陣容上的調度考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。