NBA》30天內兩度三分球打鐵盡墨 柯瑞反思點出勇士本季困境

柯瑞。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士過去7場比賽輸掉5戰，一哥柯瑞前役對上暴龍，三分球9投0中僅拿9分，這是他30天內第二度單場三分出手盡墨。對此他也進行反思，並點出勇士本季面臨的困境。

柯瑞在去年12月18日對上拓荒者，三分球8投0中僅拿7分，中斷連續268場命中三分球的紀錄；不到30天內又再度打鐵，面對暴龍三分球9投0中。他表示，「每當你經歷這種夜晚，你會更加擔憂。顯然我必須表現更好，展現更高效率，早點找到節奏，替球隊注入活力。」

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「當事情陷入困境時，我的作法是看看自己還有哪裡能夠改善，所以我會繼續這麼做，以我所知道的方法做出回應。」柯瑞說道。此外，他還點出勇士本季最大的困境，那就是始終沒有固定的輪替陣容，主帥柯爾（Steve Kerr）仍在尋找年輕球員與資深球員最適當的組合。

「我們還在調整陣容，對我們來說，這是一個挑戰。」柯瑞坦言，「我們必須盡快找到化學效應，釐清自己的身分以面對我們今年所遇到的狀況。我們輸了，但不代表我們下場比賽不會充滿信心，找到正確的贏球方法。我不想在這邊老生常談，但這是我們面臨的最大挑戰。」

勇士將於1月11日對上鵜鶘，隨著D.格林（Draymond Green）回歸先發指日可待，勇士在防守端上將會獲得巨大幫助，不過也就像柯瑞所說，勇士將再度面對陣容上的調度考量。

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