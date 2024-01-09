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NBA》本季曾對湖人轟15分12助攻！ 紫金大軍出手網羅、補強後場戰力

2024/01/09 20:26

梅斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人今以雙向合約簽下後衛梅斯（Skylar Mays）。

湖人近日補強動作頻頻，日前先用雙向合約網羅27歲小前鋒溫德勒（Dylan Windler），今日同樣以雙向合約補進梅斯，增加後場深度。

現年26歲的梅斯本季曾效力拓荒者，出賽21場、場均上場時間17.0分鐘，貢獻6.3分、1.8籃板、3.6助攻，投籃命中率38.4%。

值得一提的是，梅斯本季2度對戰湖人都繳出優異表現，一場進帳15分、12助攻，另一戰貢獻15分、8助攻。

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