NBA》本季曾對湖人轟15分12助攻！ 紫金大軍出手網羅、補強後場戰力

〔體育中心/綜合報導〕據《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,湖人今以雙向合約簽下後衛梅斯(Skylar Mays)。

湖人近日補強動作頻頻,日前先用雙向合約網羅27歲小前鋒溫德勒(Dylan Windler),今日同樣以雙向合約補進梅斯,增加後場深度。

現年26歲的梅斯本季曾效力拓荒者,出賽21場、場均上場時間17.0分鐘,貢獻6.3分、1.8籃板、3.6助攻,投籃命中率38.4%。

值得一提的是,梅斯本季2度對戰湖人都繳出優異表現,一場進帳15分、12助攻,另一戰貢獻15分、8助攻。

Skylar Mays did well when he got minutes in Portland.



This was Mays vs the Lakers this season



15 PTS

4 REB

12 AST

1 TO

7/13 FG



pic.twitter.com/FIJZ2if1s0