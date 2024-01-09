晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》上演「雙轟會」後 潘傑楷誠心發問：學長為何不投變速球？

2024/01/09 20:30

潘傑楷。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕29歲的統一獅內野手潘傑楷生涯至今僅累計10發全壘打，卻對今年剛來球隊的大兩歲學長郭俊麟打過兩轟，其中一支還是郭俊麟返台挨的首轟；對於這個另類「雙轟會」，潘傑楷表示可能只是剛好他的打擊節奏跟學長的投球節奏有配合到，若對戰次數夠多可能結果就不是如此，但他忍不住好奇反問：「學長最好的那顆變速球，為什麼不投了？」

潘傑楷自2016年展開職業生涯以來累計10轟，第10轟就是去年7月16日在台南九求場棒打郭俊麟，他昨一聽到媒體問自己這件事就笑說：「我記得自己打過學長兩轟，第1次是直球，第2次是曲球。」潘傑楷口中的第1次是2022年8月13日在新莊球場轟出兩分砲，那一轟也是郭俊麟在中職挨的第1轟。

潘傑楷強調，學長的控球很好，自己只是剛好配合到而已，也納悶為何郭俊麟不對自己投他的招牌變速球，還說，「我還沒問學長，下次要去請教他。」

媒體等到郭俊麟練習結束後，就先幫潘傑楷「解惑」，郭俊麟聽完後笑說：「我有對他投過變速球，他真的打不到耶。」隨後又表示，自己不是不投變速球，只是他知道大家都會注意自己的變速球，有時候就想改變一下策略，「因為在這個環境要生存久一點，不可能這兩、三年都用一樣的方式對他，還是要嘗試不同方式看看，會不會達成一樣好的效果。」

不過郭俊麟也承認有時候頭腦確實滿硬的，「我知道他（潘傑楷）打直球很強，但我就是想試試看，看看會不會有別的效果。」他對潘傑楷打自己那顆曲球的全壘打也很有印象，「那顆確實他掌握得很好。」郭俊麟自2021年在中職一軍登板以來，累計148局投球挨了10發全壘打，他檢討自己去年挨轟頻率過高，也希望能把其他球路練得跟變速球一樣有效果，才能提升自己的優勢。

郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。