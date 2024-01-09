中職》上演「雙轟會」後 潘傑楷誠心發問：學長為何不投變速球？

潘傑楷。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕29歲的統一獅內野手潘傑楷生涯至今僅累計10發全壘打，卻對今年剛來球隊的大兩歲學長郭俊麟打過兩轟，其中一支還是郭俊麟返台挨的首轟；對於這個另類「雙轟會」，潘傑楷表示可能只是剛好他的打擊節奏跟學長的投球節奏有配合到，若對戰次數夠多可能結果就不是如此，但他忍不住好奇反問：「學長最好的那顆變速球，為什麼不投了？」

潘傑楷自2016年展開職業生涯以來累計10轟，第10轟就是去年7月16日在台南九求場棒打郭俊麟，他昨一聽到媒體問自己這件事就笑說：「我記得自己打過學長兩轟，第1次是直球，第2次是曲球。」潘傑楷口中的第1次是2022年8月13日在新莊球場轟出兩分砲，那一轟也是郭俊麟在中職挨的第1轟。

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潘傑楷強調，學長的控球很好，自己只是剛好配合到而已，也納悶為何郭俊麟不對自己投他的招牌變速球，還說，「我還沒問學長，下次要去請教他。」

媒體等到郭俊麟練習結束後，就先幫潘傑楷「解惑」，郭俊麟聽完後笑說：「我有對他投過變速球，他真的打不到耶。」隨後又表示，自己不是不投變速球，只是他知道大家都會注意自己的變速球，有時候就想改變一下策略，「因為在這個環境要生存久一點，不可能這兩、三年都用一樣的方式對他，還是要嘗試不同方式看看，會不會達成一樣好的效果。」

不過郭俊麟也承認有時候頭腦確實滿硬的，「我知道他（潘傑楷）打直球很強，但我就是想試試看，看看會不會有別的效果。」他對潘傑楷打自己那顆曲球的全壘打也很有印象，「那顆確實他掌握得很好。」郭俊麟自2021年在中職一軍登板以來，累計148局投球挨了10發全壘打，他檢討自己去年挨轟頻率過高，也希望能把其他球路練得跟變速球一樣有效果，才能提升自己的優勢。

郭俊麟。（資料照，記者李惠洲攝）

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