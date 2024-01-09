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PLG》輸鋼鐵人的領航猿 竟然連兩場打敗富邦勇士變聯盟老4

2024/01/09 21:26

沃許本。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園領航猿今天在主場桃園巨蛋，靠著「沃神」沃許本、盧峻翔、白曜誠都有稱職表現，最終以96：87擊敗富邦勇士，也把勇士打到聯盟第5名，對於衛冕軍是一種警訊。

尋求4連霸的勇士近4場輸掉3場，雖然輸給攻城獅、國王還說得過去，但他們前役對領航猿打得荒腔走板，投籃手感超級差，最終狂輸29分，輸到總教練許晉哲都快氣死，衛冕軍戰績5勝6敗，不僅勝率跌破5成，且今天更要面臨「老四保衛戰」，且有機會把勇士擠下去的就是5勝7敗的領航猿。

勇士第一節打得有模有樣，尤其塞瑟夫單節3顆三分球，助隊以26：22領先領航猿，只是勇士第二節投籃命中率剩下30.4％，單節僅拿18分，而領航猿的盧峻翔該節11分、洋將密克斯10分，聯手率隊進帳33分，猿隊半場結束以55：42領先。

領航猿在第三節更一度領先多達19分，不過勇士靠著辛特力展開追分，且進入第四節更是用防守帶動進攻，變成81：80領先，但猿隊第一大將沃許本末節12分進帳，持續帶給衛冕軍重傷害，沃許本此仗繳出30分、12籃板、3助攻，絕對是猿隊贏球的第一功臣。

不只沃許本表現搶眼，本土的盧峻翔進帳16分，白曜誠也有12分、8助攻，贏球絕對不是只是靠洋將，至於密克斯18分、9籃板。

至於勇士只能靠辛特力25分、塞瑟夫20分、強森12分，其他本土球員得分都在個位數，戰績5勝7敗，也被6勝7敗的領航猿超車，罕見跌至聯盟第5。

白曜誠。（PLG提供）

白曜誠。（PLG提供）

盧峻翔。（PLG提供）

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