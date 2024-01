MLB》距離期限剩2天 傳巨人退出「台灣殺手」今永昇太爭奪戰

今永昇太。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日職橫濱DeNA明星左投今永昇太去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台,最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約,距離入札期限剩下僅2天。根據大聯盟官網、《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)指出,小熊和紅襪隊被視為在爭奪今永昇太方面最具有競爭力。

大聯盟官網記者費恩斯坦(Mark Feinsand)昨天撰文指出,巨人隊有望搶到今永昇太。但海曼今天在社群媒體X上發文提到,巨人隊是另一支可能追求今永的5支球隊之一,而天使隊則在這個時刻把目標轉往別處。但接著海曼又發文說,傳出巨人隊也尋找其他選擇,所以巨人隊並不是這5支決選名單的球隊之一。

另一名大聯盟資深記者摩洛西(Jon Morosi)則在X上發文說,紅襪隊是和今永昇太的代表接觸的球隊之一。

今永昇太是2023年世界棒球經典賽日本隊國手,上季在日職出賽22場,戰績7勝4敗防禦率2.80,共投148局賞174次三振。今永昇太生涯在日職累積64勝50敗,平均防禦率3.18。

今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強賽兩度壓制台灣隊,因此被封為「台灣殺手」。

