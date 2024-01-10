MLB》洋基史上首位小聯盟女主帥被挖角！ 馬林魚賦予重任

波爾科薇被挖角成為馬林魚新任農場總監。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，馬林魚將聘請前洋基1A總教練，同時也是史上第一位女性小聯盟主帥波爾科薇克（Rachel Balkovec）擔任球隊的農場總監，協助球員的培養與發展。

36歲的波爾科薇在職棒圈已經打滾12年，最近2季他執教洋基隊1A坦帕鰱魚（Tampa Tarpons）隊，拿下122勝136敗的戰績。而他新的任務就是接手馬林魚的農場體系，近年來馬林魚小聯盟產出許多上大聯盟的優秀投手，但在打者培養上幾乎乏善可陳。

請繼續往下閱讀...

馬林魚在休賽季與史上第一位女性亞裔總管伍佩琴（Kim Ng）分道揚鑣後，幾乎都著重在管理階層的重組，班迪克斯（Peter Bendix）擔任球隊新的棒球事務總裁，近期他聘請了前巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）擔任助理總管，從水手挖來皮梨耶（Frankie Piliere）負責球隊選秀，還從衛冕軍遊騎兵挖來坎森（Vinesh Kanthan）擔任棒球事務部的助理總管。

報導指出，作為農場總監，波爾科薇的工作繁重程度大概只次於總管班迪克斯，他將管理馬林魚農場超過150名球員，以及數十位小聯盟的總教練與助理教練們。

不過馬林魚目前一名自由球員都沒有簽下，上個賽季馬林魚打進季後賽，在外卡系列賽不敵費城人遭淘汰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法