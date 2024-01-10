NBA》拒絕湖人26億約後虧慘 施洛德回憶「最慘2年」：我該簽的

施洛德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年30歲的德國後衛施洛德（Dennis Schroder），本季是暴龍隊穩定軍心的重要球員，近期他在接受《Yahoo》記者費雪（Jake Fischer）訪問時，談起他曾拒絕湖人隊的8400萬美元（約新台幣26億）大約，以及後續那些來自社群媒體的大量嘲諷。

施洛德本季接替范維利特（Fred VanVleet）前往火箭的空缺，36場出賽平均可以拿下14.6分、2.8籃板與6.8助攻，其中助攻數寫下生涯新高。近期暴龍面臨陣容上的大幅更動，他們將主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）交易給尼克，換來巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley），且近期西亞卡姆（Pascal Siakam）可能也會再被暴龍賣出換取資產。

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暴龍隊在本季決定以新人王巴恩斯（Scottie Barnes）作為核心，但在球隊經歷如此大的變動下，球隊確實需要一名能夠穩定軍心的老將，主帥拉賈柯維奇（Darko Rajakovic）就向施洛德表示，他希望施洛德能夠在球隊扮演更巨大的角色，他在一個很棒的年紀，30歲。「在我們團隊中擔任領袖的角色是非常，非常重要的。」

談起自由市場與交易市場上的混亂，施洛德回憶起他曾遭遇過那糟糕的「2年」，施洛德在2021年賽季傳出拒絕湖人4年8400萬美元續約，但最終他未能得到更大的合約，當時他還因為仍是自由之身，未與德國一同參加2020東京奧運，最終僅跟塞爾提克簽下1張中產合約，後續施洛德被輿論無止盡地嘲諷，甚至連他自己都曾對此開過玩笑。時過境遷，施洛德坦言：「我應該要簽下他的。我不會把錢留在桌子上，我媽不是用這種方式養育我的。」

施洛德說道：「那是我在職業生涯最糟糕的2年，在那2年間，我賺了800萬美元。我有兩個健康的孩子，我的母親，我的兄弟姊妹。我可以買任何我想要買的東西。我先前拿到7000萬美元的合約。一個從德國來的傢伙？來自不倫瑞克？我非常幸運，我可以和那些愛我的人度過了最黑暗的日子。」

施洛德在塞爾提克沒打完整季就被交易到火箭，隔季他以底薪再度重返紫金大軍，打完該季後他再度成為自由身，但這次他選擇披上德國隊戰袍，並用優異表現帶領球隊拿下世界盃男籃冠軍，施洛德也獲得暴龍一張2年2540萬美元合約，若合約走完他將來到32歲。

施洛德相信，在他成為自由球員後將獲得到另一張合約，無論是多倫多或者其他地方，因為他認為自己的油箱還有很多油：「我想要打到40、45歲。」

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