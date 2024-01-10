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MLB》誰是史上最強打線3核心？ 道奇MVP連線被寄予厚望

2024/01/10 08:39

大谷翔平加盟道奇，與貝茲和佛里曼組成MVP連線。（資料照，取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平本季轉戰道奇，與貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）組成MVP連線，《ESPN》撰文點出，道奇的MVP連線有望成為史上最強的3人組合。

《ESPN》專欄作家科恩菲爾德（David Schoenfield）以「大谷翔平、貝茲和佛里曼：史上最強打線3核心？」為題撰文，內文指出，3人上季的OPS和長打率分佔1、5、7名，打擊率和壘打數也都名列前茅，如果大谷翔平、貝茲和佛里曼複製去年表現，將有可能成為史上最強3人組之一。

科恩菲爾德引用了棒球數據網站「Baseball Reference」的打擊數據「Batting Runs」來進行史上最強3人組的評比，這項數據顯示打者與聯盟平均水準的得分貢獻值，歷史最強的是1927年的洋基3核心，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）和蓋瑞格（Lou Gehrig） 都高達+102，坎伯（Earle Combs ）有+40，平均值為67.3。

而現代棒球的最強3人組合則是2000年的巨人3人組，大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）有+62, 肯特（Jeff Kent）為+58，以及伯克斯（Ellis Burks）的 +45，平均值為54.0。

如果將MVP連線的上季表現來計算，大谷翔平為+54、貝茲為+55，佛里曼則是+56，平均值為+55，如果他們能夠再度繳出同樣的表現，有望成為現代棒球的最強3人組。

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