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MLB》「台灣殺手」今永昇太將加盟小熊 和同胞鈴木誠也當隊友

2024/01/10 08:15

今永昇太。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職橫濱DeNA明星左投今永昇太去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，今永昇太將加盟芝加哥小熊隊，將和同胞鈴木誠也當隊友。但目前合約細節尚未出爐。

南丁格爾指出，今永昇太和小熊隊達成初步協議，雙方在正式完成簽約前，今永昇太將到芝加哥做體檢。

現年30歲的今永昇太是2023年世界棒球經典賽日本隊國手，上季在日職出賽22場，戰績7勝4敗防禦率2.80，共投148局賞174次三振。今永昇太生涯在日職累積64勝50敗，平均防禦率3.18。

今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強賽兩度壓制台灣隊，因此被封為「台灣殺手」。

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