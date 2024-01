MLB》「台灣殺手」今永昇太將加盟小熊 和同胞鈴木誠也當隊友

今永昇太。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕日職橫濱DeNA明星左投今永昇太去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台,最晚得在1月11日美東時間下午5點前完成簽約。根據《今日美國》記者南丁格爾(Bob Nightengale)指出,今永昇太將加盟芝加哥小熊隊,將和同胞鈴木誠也當隊友。但目前合約細節尚未出爐。

南丁格爾指出,今永昇太和小熊隊達成初步協議,雙方在正式完成簽約前,今永昇太將到芝加哥做體檢。

現年30歲的今永昇太是2023年世界棒球經典賽日本隊國手,上季在日職出賽22場,戰績7勝4敗防禦率2.80,共投148局賞174次三振。今永昇太生涯在日職累積64勝50敗,平均防禦率3.18。

今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年12強賽兩度壓制台灣隊,因此被封為「台灣殺手」。

